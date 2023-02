Artikkel

Investorid läksid Enefit Greeni ja võtsid juhid pihtide vahele

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas andis investoritele aru. Foto: Andras Kralla

Investeerimisklubi esimene börsifirma külastus Enefit Greeni kätkes endas põhjalikku sissevaadet ettevõttesse ning investorite võimalust küsida juhtidelt, mida hing ihkab.

Investorid kogunesid ühel kolmapäeva õhtul Enefit Greeni kontorisse, et aru pärida, kuidas siis ikkagi ettevõttel läheb. Esmalt andis börsifirmast ülevaate juhatuse esimees Aavo Kärmas, kelle sõnul on firma kasv nende DNAsse kodeeritud. Aastaks 2026 on Enefit Greeni eesmärk suurendada tootmist neli korda ning järgmise aasta lõpuks plaanitakse olla väga lähedal sellele eesmärgile.