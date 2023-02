Juhis, kuidas jõuda rikkaimate investorite sekka või sealt hoopis kaduda

Raadiohommikus: odavaim elekter, valimiste algus ja kiire kasv

Pool talve on läbi ja juba on näha, et elektri börsihinnad on kohati madalamad kui universaalteenuse omad. Kas tarbijad peaksid hakkama oma elektripakette ümber vahetama ja milline on elektrituru tulevik, sellest räägib Fermi Energia nõukogu esimees Sandor Liive.

