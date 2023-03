USA turud reageerisid SVB päästeplaanile tõusuga

Investorid panustavad, et USA Föderaalreserv ei jätka intresside tõstmist enam sellisel tempol. Foto: AFP/Scanpix

USA suuremad aktsiafutuurid alustasid täna ralliga, sel ajal kui riigi ametivõimud tormasid appi pankrotti läinud Silicon Valley Bankile, et vältida laiemat kriisi ja rahustada ärevust finantssüsteemi tervise pärast.

Eile teatasid võimud, et kehtestavad pankadele, mis on piisavalt suured, et kaitsta riigi hoiuseid, uue kaitsemehhanismi, vahendab Bloomberg. Rahandusministeerium, Föderaalreserv ja föderaalne hoiuste tagamise korporatsioon teatasid ühistest jõupingutustest, mille eesmärk on tugevadada usaldust pangasüsteemi vastu pärast seda, kui SVB pankrot tekitas muret laiemate kõrvalmõjude pärast.