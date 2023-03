Kõik Balti börsid lõpetasid nädala miinuses

Eesti saadab riigist välja Vene saatkonna töötaja

Eesti välisministeerium kutsus reedel välja Venemaa suursaatkonna ajutise asjuri ja andis üle diplomaatilise noodi selle kohta, et Venemaa suursaatkonna diplomaatilise staatusega töötaja on kuulutatud persona non grata’ks.

Eesti välisministeerium kutsus reedel välja Venemaa suursaatkonna ajutise asjuri ja andis üle diplomaatilise noodi selle kohta, et Venemaa suursaatkonna diplomaatilise staatusega töötaja on kuulutatud persona non grata’ks.