SVB tehing andis turgudele leevendust, aga muremõtted pole kadunud

Koalitsioonikõnelejad: riigil on raha veel vähem, kui me arvasime

Koalitsioonikõnelusi pidavad Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide juhid nentisid, et riigi rahandus on kehvas seisus ja veel ei ole teada, milles neil on üldse võimalik kokku leppida. „Nüüd algavad need ajad, kus me hakkame detailide üle vaidlema,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

