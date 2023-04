Balti indeks sulgus plussis, börsid lõpetasid erisuunaliselt

Äripäeva juhtimiskool: äriprotsessid kui efektiivse ja optimaalse töö alus

Äriprotsesside ja nende toimimisest arusaamise olulisust iseloomustab väga hästi Bill Gatesi tsitaat “A rule of thumb is that a lousy process will consume ten times as many hours as the work itself requires“. Seega selleks, et töö saaks võimalikult efektiivselt ja optimaalselt tehtud, on vaja saada aru, millised äriprotsessid võtavad kümme korda rohkem aega kui töö ise.

