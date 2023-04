Euroopa Keskpank alustas majandusest raha väljatõmbamist

Juht, kes ei loe raamatuid, ei saa olla ülearu arukas

Kui milleski saab üldse kindel olla, siis selles, et tegemata tegusid on alati rohkem kui aega. Mõte võtta pärast väsitavat tööpäeva ette raamat, kompab paljudel absurdi piire. Kuniks koidab, kuidas need õhtused lugemispingutused hakkavad ühel kenal päeval vilja kandma: elu võtab helgema jume, töö ladusama tempo. Järgnevalt mõned raamatud, mille lugemist eksperdid soojalt soovitavad.

