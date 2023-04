Läti tanklakett Virši-A kasvatas hoogsalt käivet

Lõunanaabrite börsil peitub põnev pärl

First Northi alternatiivturgu peetakse pigem ebalikviidselt igavaks. Samas on viimasel kahel aastal sinna ilmunud mitu värvika sisuga kodumaist üllatajat ning ühe IPO raames on ehk ka tulevikupärl lõunanaabritelt. Just tema tegemiste sisse nüüd vaatasingi.