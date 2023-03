Lõunanaabrite börsil peitub põnev pärl

Viršit peetakse Läti tanklate kuningannaks. Foto: Virši

First Northi alternatiivturgu peetakse pigem ebalikviidselt igavaks. Samas on viimasel kahel aastal sinna ilmunud mitu värvika sisuga kodumaist üllatajat ning ühe IPO raames on ehk ka tulevikupärl lõunanaabritelt. Just tema tegemiste sisse nüüd vaatasingi.

Mõnikord jääb mulle mulje, et Balti aktsiaturg ei ole hästi läbi uuritud ning on investoritele halvasti arusaadav. Kindlasti on siin olemas oma staarid, millest räägitakse ja millega kaubeldakse aktiivselt. Kuid on ka ettevõtteid, mis eri põhjustel ei ole investorite radaril, jäädes kuskile perifeeriasse,