Miljonineiu

Õnnelikkus ei sünni üleöö, kuid juba täna saad astuda samme selle poole

Tihti arvatakse, et õnnelik ollakse vaid siis, kui on saavutatud kindlad eesmärgid: pangakontol on suurem summa raha, uhke maja ees seisab veelgi uhkem auto jne. Steven Bartlett väidab aga oma raamatus risti vastupidist, ütleb investor ja rahatarkuse jagaja Miljonineiu. Foto: Erakogu

Steven Bartletti raamat „Õnnelik seksikas miljonär“ on värskendav vaade elule ning õnnele ja kohe kindlasti võrratu lugemine neile, kes soovivad mõista õnnetunde sügavamaid aspekte.

Tihtipeale arvatakse, et õnnelik ollakse vaid siis, kui on saavutatud kindlad eesmärgid: pangakontol on suurem summa raha, selga libiseb väiksem riidesuurus, uhke maja ees seisab veelgi uhkem auto. Bartlett väidab oma raamatus hoopis vastupidist – edu ei seisne ainult eesmärkide saavutamises, vaid ka selleni viiva teekonna nautimises ja eneseteostuses.

Sageli ei luba inimene endal ise olla õnnelik, sest ta võrdleb end pidevalt ühismeedias levivate ideaalidega, leiab Bartlett. Suhestun selle mõttega väga. Tänases meediapildis figureerib palju võltsust, mida seatakse endale ekslikult eeskujuks. Kui üldse tahta ennast kellegagi võrrelda, siis iseendaga. Saan täna öelda, et olen õnnelik inimene, sest võrdlen ennast sellega, kes olin kuu või aasta tagasi, ja mind rõõmustab see areng.

Originaal on kallim kui koopia

Bartlett paneb lugeja mõtlema, kui oluline on jääda iseendaks sel õnnelikkuse otsingu konarlikul teel, sest originaal on oluliselt kallim kui koopia. Enda iidolite jäljendamine ei too õnnetunnet ja rahulolu, vaid muudab inimese kellekski teiseks. Ainus suurepärane inimene, kelleks on võimalik, ja ka tuleks saada, on parim versioon iseendast.

Raamat: "Õnnelik seksikas miljonär" Autor: Steven Bartlett Lehekülgi: 256 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Raamat uurib ka enesearmastuse, emotsionaalse intelligentsuse ja tähenduslike suhete loomise tähtsust. Bartlett julgustab lugejaid prioritiseerima oma vaimset ja emotsionaalset heaolu ning arendama tugevat toetusvõrgustikku sõprade ja lähedastega. Ta rõhutab, et mida rohkem järgida sisemisi väärtusi, seda kiiremini jõutakse õnnetundeni. Näiteks soovitab ta kujundada tänulikkuse väljendamisest uus positiivne harjumus. See on aidanud minulgi panna paika sisemisi väärtusi ning tunda rõõmu väikestest asjadest, nagu rabas jalutamine, päikesepaiste või hea sõbra kallistus. Raamatust leiab nippe, kuidas tänulikkust välja näidata.

Järjepidevus on edu võti

Bartlett rõhutab ka järjepidevuse olulisust. Kui teha täna kas või üks väike samm parema mina suunas, kuigi tulemusi pole kohe näha, ilmutavad need end tulevikus. Üks väike samm, mida pidevalt korrata, muutub ühel hetkel suureks ning tagab ka edu. Mina ei kõnniks täna, kui ma ei oleks pärast ränka õnnetust iga päev kas või natukenegi treeninud. Kui treeningute alguses ei saanud ma isegi aru, et mu põlv paindub päev-päevalt veidi rohkem, siis aasta hiljem kõnnin ma taas. Järjepidevus on edu võti!

Õnnelikkus ei sünni üleöö, kuid Bartlett on oskuslikult kirja pannud mõtted, mida saab kohe rakendada, et elada täisväärtuslikku ning tähendusrikast elu.