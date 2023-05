USA piirkondlikud pangad tõmbasid aktsiaindeksid alla

Raadiohommikus: ametnike palkadest ja maksutõusu mõjust väikeettevõtetele

Eesti väikeettevõtjaid koondava EVEA delegatsioon on kohtunud juba kolme parlamendierakonnaga, et rääkida väikeettevõtete muredest seoses maksutõusuga. Mis on nende kohtumiste tulemused, räägime EVEA presidendi Ille Nakurt-Murumaa ja Virumaa turismiettevõtja Mae Kuldvaga.

