Berkshire Hathaway tegi uued investeeringud pangandusse

Berkshire Hathaway oli esimeses kvartalis aktsiate netomüüja ning vähendas oma aktsiapositsioone 13,28 miljardi dollari jagu, ostes vaid 2,87 miljardi jagu. Foto: AP/Scanpix

Kuigi esimeses kvartalis oli Berkshire Hathaway netomüüja ning müüki läks ka finantssektori aktsiaid, siis nüüd on ettevõte uuesti pangaaktsiates positsiooni võtnud.

Esmaspäeval teatas legendaarse investori Warren Buffetti juhitud varahaldusfirma, et on investeerinud USA panka Capital One Financial. Panga aktsia kerkis järelturul pärast uudist 5,7%. Berkshire Hathaway ostis 9,92 miljonit aktsiat väärtuses 954 miljonit eurot.