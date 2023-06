Analüüs: Enefit Greeni aktsiat ohustavad poliitilised tõmbetuuled

Ukraina sõja alguseaegadel oli börs nii pessimistlik, et Enefiti aktsia hind kukkus lausa 3,4 eurole. Foto: Andras Kralla

Poliitikas esineb nii kergemaid tuuleiile kui täielikku tuulevaikust, nii mehisemaid tormituuli kui päris tõsiseid orkaane, ja need mõjutavad vähemal või suuremal määral ka aktsiate hinnaliikumisi. Vaatleme investori seisukohalt, kuidas poliitilised sündmused on lähiajaloos mõjutanud ühe börsiettevõtte käekäiku.

Mõni ettevõte on poliitiliste mõjude suhtes tundlikum, teine jälle tuimem – seepärast valisime analüüsiks Tallinna börsil kaupleva Enefit Greeni, sest taastuv­energia tootja on energiapoliitilistest tõmbetuultest otseselt mõjutatud. See tähendab, et ettevõtte aktsia liikumistel ja poliitilistel sündmustel on kõige tuntavamad seosed.