Enn Pant: müün Infortari eestlastele, välisinvestor tahab vaid pista raha tasku

Infortari ja Tallink Grupi nõukogu esimees Enn Pant rääkis Äripäevale lähemalt Infortari börsiplaanist. Foto: Andras Kralla

Aasta lõpus börsile jõudev Infortar suunab oma aktsiaemissiooni pigem kohaliku investori poole, ütles Äripäevale Tallink Grupi ja Infortari nõukogu esimees Enn Pant.

Samuti lubas Pant, et Infortarist saab pigem dividendiaktsia. "Loodan, et eestlased tulevad meiega kaasa," märkis ta. Pant lisas, et rahvusvahelistele investoritele ta Infortari pigem ei müüks. "Nende huvi on tulla kiiresti sisse, minna kiiresti välja ning vahepeal pista kasum tasku," rääkis Pant.

Veel tuli Pandiga juttu gaasi hinna langusest, majutusasutuste jaoks tõusnud käibemaksust, aga ka 40protsendiliselt Infortarile kuuluva Tallink Grupi tulemustest ja tulevikuväljavaadetest.

Järgneb intervjuu Enn Pandiga: