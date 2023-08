Inflatsiooni taltumist lootes alustas Wall Street nädalat tubli tõusuga

Wall Street kosus esmaspäeval eelmise nädala kukkumisest. Foto: Caro / Muhs

Kui augusti esimesed neli kauplemispäeva lõppesid järjepanu punases, siis esmaspäeval pilt muutus ja kõik kolm suurt USA indeksit sulgusid plussis: S&P 500 +0,90%, Nasdaq +0,61% ja Dow Jones +1,16%.

Tulude hooaeg hakkab lõppema ja investorid ootavad föderaalreservile üliolulist juulikuu inflatsiooniaruannet, vahendab Yahoo finance. Seda peetakse võtmeteguriks, kas Fed peatab oma septembrikuisel kohtumisel intressimäärade tõusu. Neljapäeval avaldatav tarbijahinnaindeks näitab prognoosi kohaselt, et inflatsioon kiirenes juulis eelmise aastaga võrreldes 3,3%.

Suvine aktsiaralli jahtus augusti esimestel päevadel, kuna tööturg näitas tunduvat jahenemise märki.

Föderaalreservi juhatuse liige Michelle Bowman ütles esmaspäeva hommikul, et loodab intressimäärasid tõsta hoolimata halbadest uudistest töökohtade ja inflatsiooni kohta. "Toetasin meie juulikuisel kohtumisel föderaalfondide intressimäära tõstmist ja eeldan, et inflatsiooni alandamiseks on tõenäoliselt vaja täiendavaid tõuse," ütles Bowman. Eelmisel kuul tõstsid Fedi ametnikud intressimäärasid üheteistkümnendat korda alates 2022. aasta märtsist. Bowmani sõnul otsib ta märke, kas inflatsioon on järjepidevalt langustrendis, kui ta kaalub, kas intressimäärasid veelgi tõsta ja kui kaua peavad intressimäärad jääma nii kõrgele tasemele.

Kuigi Bowman ütleb, et teda julgustavad tarbijahinnaindeksi ja eraisikute tarbimiskulutuste hinnaindeksi hiljutine langus, rõhutab ta, et inflatsioon on endiselt palju kõrgem kui Fedi 2 protsendi eesmärk.

USA-ga võrreldes alahinnatud Euroopa turg pakub investorile võimalusi

Sel aastal on S&P 500 tõusnud enam kui 18 protsenti, edestades selgelt Euroopa aktsiaturgude tulemusi, kirjutab DI. Tõus tähendab, et USA aktsiaid hinnatakse nüüd selle aasta kasumiprognoosis 33 protsenti kõrgemaks kui Euroopa omi, selgub Ameerika teadusmaja Bernsteini analüüsist. See on suurim hinnavahe alates 1980-ndate aastate lõpust ja selgelt suurem kui ajalooline keskmine ehk 13 protsenti USA aktsiate kasuks.

USA börside aktsiaid hinnatakse tavaliselt kõrgema P/E suhtarvuga kui Euroopa aktsiaid, kuna USA majanduse kasv on parem ja USA ettevõtete kasumlikkus ületab trendide poolest üldiselt Euroopa ettevõtete oma. Kuid isegi seda erinevust arvestades on Euroopa ja USA börside vahe liiga suur. Optimism, mis on toonud kaasa raha sissevoolu USA aktsiaturgudele, on tingitud ka üha kasvanud ootustest USA majanduse edusse, eriti pärast seda, kui SKP kasv teises kvartalis oli oodatust selgelt suurem. Lisaks eeldab üha enam analüütikuid, et Föderaalreserv on jõudnud intressimäärade tõusu lõppu. Tänased hinnangud Euroopa aktsiate suhtes on aga tasakaalukamad, sest turg ootab nii madalamaid intressimäärasid kui ka jätkuvat korralikku SKP kasvu. Seega, kes on sel aastal USA börsidel hästi teeninud, peaks DI analüüsi kohaselt kaaluma üleminekut Euroopa aktsiatele, mis on praegu selgelt madalamalt hinnatud kui USA omad.

Huvitavad aktsialiikumised esmaspäeval:

- Tesla aktsia langes umbes 3% pärast seda, kui ettevõte avalikustas, et finantsjuht Zachary Kirkhorn on alates 4. augustist tagasi astunud. Kirkhorn töötas finantsjuhina viimased neli aastat ja oli ettevõttes olnud 13 aastat.

- Berkshire Hathaway aktsiad tõusid ligikaudu 3%, kuna Warren Buffetti konglomeraadi kasum taastus koos aktsiaportfelli väärtusega teises kvartalis.

- Siemens Energy aktsia langes esmaspäeval 6% pärast seda, kui ta teatas, et tuuleturbiini üksuse probleemid lähevad maksma 2,4 miljardit dollarit.