Kasulikud nõuanded maaomanikele: mida saad ise ära teha, et oma maa väärtust kasvatada

Aktiivselt maad väärindav investor võib õigetes etappides müües oma raha mitmekordistada. Foto: Shutterstock

Eestlasele on maa püha. Maa on kõige kindlam investeering, sest sellega ei saa ju midagi juhtuda! See on tõde ja õigus, kui kõige drastilisemad stsenaariumid kõrvale jätta. See on investorile ühtpidi hea, aga samas ka halb, sest maa väärtus tõuseb aeglaselt ja igapäevaselt ei too see halvemal juhul üldse midagi sisse, vaid pigem toob kaasa kulusid.

Aktiivse ellusuhtumisega investori jaoks ei sobi passiivne ootus sugugi mitte. Maaga tuleb midagi ette võtta, et selle väärtus tõuseks. “Tõde ja õigust” on naljatamisi nimetatud maaparandusõpikuks. Igas naljas on terake tõtt, nõnda siingi: maad saab iga omanik ja investor väärindada samm-sammu haaval.

Maatüki soetamine, järkjärguline väärindamine ja jupikaupa müümine võib kesta aasta­kümneid ning pakkuda investorile elukestvat tegevust ja sissetulekut.