Börsiajaloo sünge kuu – september – algaski punaselt

Teisipäev värvus börsidel punaseks. Foto: AFP/Scanpix

Kui ajalugu näitab, et september on olnud USA turgudele aasta halvim kuu, siis peale pikka nädalavahetust alustasidki USA suured indeksid kuu esimest täisnädalat teisipäeval punaselt. Indeksid langesid vastavalt: S&P 500 -0,40%, Dow 30 -0.54% ning Nasdaq -0.08%.

Pikalt nädalavahetuselt (esmaspäev oli Labor Day) naasnud kauplejad maadlesid teisipäeval värskete andmetega, mis näitavad, et Hiina majandus on endiselt taastumisega hädas. Teisipäevased andmed viitavad, et Hiina teenuste aktiivsus langes augustis kaheksa kuu madalaimale tasemele, mis elustasid taas mure maailma suuruselt teise majanduse taastumise pärast – ja süvendasid muret, mida see tähendab nõudlusele kogu maailmas.