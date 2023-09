TextMagic plaanib luua vabatahtliku omakapitali reservi

TextMagic plaanib fondiemissiooni. Foto: Andras Kralla

SMS-platvorm TextMagic plaanib fondiemissiooni teel suurendada aktsiakapitali ning seejärel vähendada aktsiakapitali eesmärgiga moodustada vabatahtlik reserv.

Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning vabatahtliku omakapitali reservi loomise eesmärk on võimaldada TextMagic aktsionäridele dividendide väljamakseid. Seejuures tagades, et väljamaksed on kooskõlas seaduses sätestatuga ning omakapital vastaks ettevõtte tegevusega seotud vajadustele ja riskidele, teatas ettevõte börsile.