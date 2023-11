Merko kasvatas kolmandas kvartalis kasumit kolmandiku võrra

Merko juhatuse sõnul oli ka kolmandas kvartalis kehv makromajanduse pilt ja üldine ebakindlus ning investeeringud uutesse arendusprojektidesse on jätkuvalt pärsitud. Foto: Liis Treimann

Kinnisvara ehitus- ja arendusettevõte Merko teenis kolme kuuga 13,6 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 32% rohkem võrreldes mullusega, teatas firma kolmanda kvartali tulemustest.

Kolmandas kvartalis teenis Merko müügitulu kokku 122,5 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes 11,4% enam. Üheksa kuuga on Merko teeninud müügitulu 339,8 miljonit eurot, mida on aasta varasema perioodiga võrreldes 27,6% enam.