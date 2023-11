Pankrotioht seiskas WeWorki aktsiaga kauplemise

WeWorki kontor. Foto: WeWork

New Yorgi börs seiskas peagi USA kohtus pankroti eest kaitset otsiva WeWorki aktsiaga kauplemise.

Wall Street Journal teatas eelmisel nädalal, et üks tunamulluse IPO-buumi lemmikuid, jagatavaid kontoripindu pakkuv WeWork on esitamas New Jersey kohtule pankrotiseaduse paragrahv 11 kohast avaldust. Täna avaldas sama info mitu muudki meediaväljaannet ning börs seiskas enne avanemist aktsiaga kauplemise.