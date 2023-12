Swedbank ostis Infortari hinna toetamiseks börsilt aktsiaid

Swedbank võib Infortari aktsiaid börsilt osta 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust, et aktsia hinda börsil toetada. Foto: Andras Kralla

Infortar teatas neljapäeval börsile, et stabilisatsiooni korraldaja Swedbank on ostnud viimasel nädalal kolmel korral aktsiaid, et hinda toetada.

Börsile tulemiseks välja käidud Infortari IPO prospektis seisab, et stabilisatsiooni korraldaja ehk Swedbank võib 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust omandada kuni 160 000 aktsiat. Selle eesmärk on toetada aktsiate turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta 30 päeva jooksul.