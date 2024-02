Turutuuled pöörlevad: USA aktsiaturu vastuoluline päev

Mitmekordne gasell otsib investoreid appi

Kolmel aastal gasellitiitli teeninud kallurfirma Isekallur avab peagi uue investeerimisringi täiendava kapitali kaasamiseks, et suurendada turuosa, tunnistas ettevõtte eestvedaja Erik Mesikäpp.Mullu augustis rääkis Erik Mesikäpp Äripäeva raadiosaates “Kiired ja vihased”, et kui keegi unistab miljoni euro teenimisest, siis tasub eesmärgile lisada veel mõned nullid, et miljon tuleks kiiremini.

