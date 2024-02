Kriisiplaan puudub: sõjaolukorras ei pruugi pensioniraha sammastest kätte saada

Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk nendib järgmisel esmaspäeval eetrisse minevas Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et pensioniraha väljavõtmine ei pruugi kriisiolukorras toimida tõrgeteta. Foto: Raul Mee

Pensionisammastesse kogutud varad pole sõjaolukorras kõige likviidsemad ning kriisis võib nende kättesaamine aega võtta, nendib Tuleva asutaja Tõnu Pekk.

„Mis puudutab Tuleva pensionifonde, siis meie kogujate raha on Blackrocki registripidaja juures arvel – kui keegi ilmub olukorras, kus meie süsteemid ei tööta, nende ukse taha ja ütleb, et tal on Tuleva pensionifondi osakuid, siis seal pole võib-olla kedagi, kes selle jutu peale ta vastu võtaks,“ rääkis ta. „Kui sinna minna koos pensioniregistri ja riigi esindajaga, siis on paremad võimalused,“ selgitas Pekk.