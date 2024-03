Kaks ostusoovitust Swedbankilt: Tallinna Kaubamaja aktsia võib kerkida kümnendiku

Wolti teenindajad on hädas sõimavate klientidega

Wolti klienditoe töötaja Julie Holm Svendsen on kolme aasta jooksul palju tundnud, et kliendid lähevad vestlusaknas temaga suheldes üle piiri. On ropendamist, on inetute nimedega nimetamist ja väga isiklikuks minemist.

