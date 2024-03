Swedbank näeb Ignitisel tugevat tõusupotentsiaali

Kõik keskpankurid pole aprillikuise intressilangetuse mõtet maha matnud

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde on kindlal seisukohal, et juunikuu oleks parem aeg kaaluda esimest intressikärbet. Mõned nõukogu liikmed leiavad, et võiks ka aprillis.

