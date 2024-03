Kardetust kõrgemat inflatsiooni trotsides tõusis Wall Street teisipäeval märgatavalt

Pullid said teisipäeval domineerivaks. Foto: Reuters/Scanpix

Ehkki teisipäev algas Wall Streeti suurtele indeksitele kerge langusega, ei lasknud turud ennast sellest heidutada ning lõpetasid hoolimata oodatust suuremast inflatsioonist tublisti rohelises: S&P edenes +1,12%, Dow 30 tõusis +0,61% ning Nasdaq kerkis +1,54%.

USA inflatsioonisurve veebruaris püsis, kuna kinnisvara ning gaasi hinnad tõusid, selgub täna hommikul avaldatud värskest raportist - nimelt näitab tarbijahinnaindeks, et veebruaris tõusid hinnad eelmise kuuga võrreldes 0,4% ja eelmise aastaga võrreldes 3,2%. See on prognoositust rohkem ning on veidi kiirem kui jaanuaris toimunud 0,3 protsendiline kuine tõus ja 3,1 protsendiline aastane kasv. Ühtlasi oli veebruari kasv suurim alates septembrist ning mõlemad näitajad ületasid ka majandusteadlaste ootusi.