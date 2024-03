Super Micro Computeri aktsia väärtus langeb järsult

Märts võib olla hea kuu seni kallite aktsiate krabamiseks

Ükski tõus turgudel pole lineaarne ning ajalugu on näidanud, et märts on hea kuu korrektsiooniks, kus tekivad seni kallina tundunud aksiatesse ostukohad, rääkis investor Märten Kress Äripäeva raadio saates “Investor Toomase tund”.

