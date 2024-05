Tänu USA tarbijahindade taltumisele purustas S&P 500 rekordi

Wall Streeti kuumimad jutud: ära mais müü, aktsiaralli on ees

Wall Streeti investeerimisstrateegia "müü mais ja lahku" on ajalooliselt soovitanud investoritel enne suve müüa ja sügisel odavamalt tagasi osta. Kuid analüütikute sõnul on valimisaastatel see strateegia ebaefektiivne.