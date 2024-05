Wall Streeti kuumimad jutud: ära mais müü, aktsiaralli on ees

Analüütikud märkisid, et valimissuved on statistiliselt aktsiaturu jaoks tõusuperioodid. Foto: Reuters/Scanpix

Wall Streeti investeerimisstrateegia "müü mais ja lahku" on ajalooliselt soovitanud investoritel enne suve müüa ja sügisel odavamalt tagasi osta. Kuid analüütikute sõnul on valimisaastatel see strateegia ebaefektiivne.