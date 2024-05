Artikkel

Liven helistas börsikella: laual on pikas plaanis aktsiatega börsile tulek

Täna börsikella helistanud Liveni juht Andero Laur ei välista ka aktsiatega börsile tulekut. Foto: Liis Treimann

Liven tähistas täna edukat börsidebüüti. Ettevõtte juht Andero Laur rõhutas usalduse tähtsust kinnisvaraturul ning avaldas, et võlakirjade abil plaanitakse uusi arendusi ja kinnistute soetamist. Samuti vihjas Laur võimalusele, et Liven võiks tulevikus aktsiatega börsile tulla.

“Väga suur rõõm, et nõnda palju investoreid meid usaldas – üle 2800 investori. Nende hulgas oli ka meie endiseid kliente ja ma loodan, et ka paljud teised investorid vaatavad tulevikus Liveni poole selle pilguga, et uus kodu sealt soetada,“ jagas emotsioone täna börsikella kõlistanud Liveni juht Andero Laur.