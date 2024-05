Aktsia hinnast kolmandiku kaotanud DelfinGroupi suuromanik loodab nii kiiret kasvu kui heldet dividendi

Aigars Kesenfelds Foto: Investoru Klubs

Helde dividend DelfinGroupi kasvu ei väära ning ka investeeringuteks jagub piisavalt kapitali, kinnitas raha kaasava börsifirma suuromanik Aigars Kesenfelds Äripäevale.

„Kui vaatate DelfinGroupi finantse pärast börsile tulekut, siis märkate, et nii käive kui maksu- ja kulumieelne kasum (EBITDA) on rohkem kui kahekordistunud, laenuportfell on kasvanud 151%. Seega ei pea muretsema, et helde dividend kuidagi meie kasvu pärsiks. Ettevõte on efektiivne ka siis, kui oluline osa kasumist makstakse omanikutuluna välja,“ kinnitas Kesenfelds.