Artikkel

Dividend, mille kolmandat korda ära põlgan

Kuigi DelfinGroupi kasv on muljetavaldav, on Äripäeva investor Toomase jaoks õhus mitu küsimust. Foto: DelfinGroup

Kuigi kasvunumbrid on kenad ning dividenditootlus Balti börsidele omaselt viisakas, jään ka seekord – juba kolmandat korda – DelfinGroupi aktsiapakkumisest kõrvale. Ilusate numbrite kõrval näen lihtsalt muid, eriti omanikega seotud riske.

Kõigepealt pakkumisest. Esmaspäevani pakkumisel olevaid Läti finantstehnoloogiaettevõtte aktsiaid saab märkida 1,09eurose hinnaga ning börsifirma toob välja, et see on 12,8% madalam kui viimase kolme kalendrikuu keskmine börsihind. Olgu öeldud, et pakutav aktsia hind on madalam kui varasemate emissioonide käigus pakutu – 2021. aastal tuli väärtpaberi eest välja käia 1,52 ning aasta hiljem 1,44 eurot.