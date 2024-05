Artikkel

Poliitikute portfell avalikuks: vaata, mis on riigikogu liikmete lemmikaktsiad

Riigikogu aseesimees ja Reformierakonna fraktsiooni liige Toomas Kivimägi teeb kolleegidele silmad ette oma aktsiaportfelliga. Foto: Simo Sepp

Praeguseks esitatud majandushuvide deklaratsioonidest selgub, et riigikogu liikmed on kõvasti ka kodubörsile investeerinud, rahvaaktsia on nendegi lemmik – Enefit Green.