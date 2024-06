Börsifännidest tudengid tõttavad investoritele appi

Uku Joost Annus, Oskar Pukk Foto: Erakogu

Paljud investorid otsivad oma investeerimisotsuste paremaks tegemiseks tööriista, mis aitaks neil analüüsida huvipakkuvaid aktsiaid väiksema vaevaga. Seltskond noori võttis asja käsile ning lõi aktsiate analüüsimiseks tööriista, mis aitaks nii neid endid kui ka teisi investoreid.

Tartu Ülikooli tudengid Uku Joost Annus ja Oskar Pukk pakatavad rõõmust, sest värskelt on läinud live’i nende aktsiainvesteeringute analüüsiplatvorm Investonian. Hoolimata oma noorest east ei jää nad ühelegi ajakirjaniku küsimusele vastust võlgu, vaid rabavad hoopis jalust investeerimisalaste teadmiste ja kogemustega. Tänaseks on eelmise aasta oktoobris asutatud ettevõtte Investonian Systems OÜ meeskonnas tegelikult koos juba muljetavaldav seltskond, aga teised tiimiliikmed on Tartus õppetööga hõivatud ning kõige värskem liige õpib sootuks Madridis.