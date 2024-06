Wall Streeti kuumimad jutud: suvel tabab aktsiaturge rahalaine

Uus kvartal ja uus poolaasta on aeg, mil Wall Streetile ja aktsiaturgudele tormab uus rahalaine. Foto: Reuters/Scanpix

Rahaturufondidesse on kogunenud rekordiline summa, mille põhjal prognoosib USA investeerimispanga juht, et suvel võib aktsiaturge tabada rahalaine, mis viib hinnad uutele rekordtasemetele.

Sedasi sõnas Goldman Sachsi tegevdirektor Scott Rubner oma klientidele avaldatud analüüsis. Rahaturufondidesse on kogunenud rekordiline summa – 7,3 triljonit dollarit –, millest vähemalt osa võidakse peagi mujale investeerida. "Mul on kahtlus, et näeme suuri rahavooge rahaturufondidest välja rändamas," ütles Rubner.