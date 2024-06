Saksa energiahiiglane võitis kohtus Gazpromilt miljardeid

Kullaturg on enne jaanipäeva rahunemas. Kas tõus jätkub augustis?

Kulla hind tõusis mais kolmandat kuud järjest uute rekorditeni, jõudes 2450 dollarini untsist. Kulla fundamentaalne pilt on viimase kümnendi tugevaim, mis peaks aitama hindu kõrgel hoida. Juuni ja juuli on kullaturul olnud ajalooliselt rahulikud, august ja september on olnud aga kullaturul head kuud.

