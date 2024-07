Tagasi 10.07.24, 06:00 Marko Oolo suur plaan portfelli enam kui kahekordistamiseks Investeerimisfestivalil avaldas Marko Oolo suure uurimuse kohalike investorite portfellides, et mõista, kui palju on raha vaja heaks eluks, ning andis põhjaliku ülevaate oma plaanist sinna jõuda.

Miljonini jõudes muutus Oolo nägemus, kuidas ta rahatarkust ja jõukust näeb ning see on oluliselt laiem kui lihtsalt portfelli kasvatamine.

Foto: Simo Sepp

Aasta investor 2024, investeerimisfestivali kaasasutaja ja Superangeli fondijuht Marko Oolo avaldas, et on kokku ajanud pea 11 aastaga 1,25 miljonit eurot, kuid sellest ei piisa mugavaks eluks ning tema arvutuste kohaselt oleks vaja suuremat portfelli, et pingevabalt praeguse elustiiliga ära elada. Samas on pärast miljoni euro kogunemist Oolol kogu mõttemaailm jõukusest muutunud ja edasised sammud on palju laiapõhjalisemad.

