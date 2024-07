Tagasi 11.07.24, 18:30 Pfizer astub miljardi dollari suurusele turule Ravimitootja Pfizer on astunud järgmise sammu tulusast turust osa haaramise poole ehk et arendab uut kaalulangetusravimit, vahendas Bloomberg.

Foto: Zumapress.com/Scanpix

Pfizer arendab kaalulangetuse tablette, mis võiksid olla nõelata alternatiiviks rasvumise süstidele. Ettevõte teatas, et üks kord päevas manustatav ravim, mida nimetatakse danugliproniks, jõuab selle aasta teisel poolel keskmise staadiumi uuringuni. Järgmise katse eesmärk on leida ideaalne tabelettide annus. Kui see õnnestub, liigub ravim lõplikku väljatöötamisetappi.

