Tagasi 25.07.24, 09:55 Arco Vara miinus püsib hoolimata kinnisvara müüki jõudmisest Arco Vara teenis selle aasta teises kvartalis vähem kahjumit kui eelmise aasta samal ajal. Miinus püsib hoolimata sellest, et nii eelmisel kolmel kuul kui ka esimesel poolaastal toetas kinnisvara müük kasumirida.

Kuigi sel aastal realiseeris Arco Vara mitmeid kortereid, püsib kahjum endiselt. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraäri on hooajaline ning müügitulu objektide arendamisest laekub siis, kui need on valmis ja õnnestunud müüa. Esimesel poolaastal teenis Arco Vara müügitulu oma objektide müügist 1,8 miljonit eurot, samas kui eelmise aasta samal ajal oli oma korterite müügist saadud käibeks 7000 eurot. Teises kvartalis oli oma kinnisvara müügist teenitud käive 870 000 eurot.

