Tagasi 08.08.24, 09:45 Nordecon teenis viimaks ka investoritele kasumit Pikalt aktsionäridele puhaskahjumit teeninud Nordecon suutis teises kvartalis kasumit näidata, kuid näeb turul endiselt madalseisu.

Nordecon näeb jätkuvalt madalseisu nii avaliku sektori kui erasektori tellimustes. Foto: Liis Treimann

Nordeconi teatel on esimene poolaasta möödunud ehitusturul järjest tiheneva konkurentsi tingimustes. Avaliku sektori tellimused on jätkuvalt madalseisus ning erasektori ehituseelne protsess püsib väga pikk. Analüütikute hinnang lähimate kvartalite majanduskasvule on ettevaatlik ja eratellijate tegevus sellega kooskõlas.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun