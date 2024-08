Tagasi 12.08.24, 08:28 Coop Panki kasum kuuga kasvas, kuid aastaga kahanes Juulis teenis kodumaine pank 3,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on juuniga võrreldes kasv, kuid alates aasta algusest on nii kasum kui netotulu kahanenud.

Coop Pank on seitsme kuuga teeninud aasta varasemast 12% vähem puhaskasumit, kuid viimase kuuga suudeti see uuesti tõusule viia kuises võrdluses. Foto: Liis Treimann

Coop Pank teenis juulis puhaskasumit varasema kuuga võrreldes 20% enam ja netotulu teenis pank kuuga 7,3 miljonit eurot, mis on samuti juuniga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra rohkem. Samas seitsme kuuga on pank teeninud netotulu 48 miljonit eurot ja puhaskasumit 20,2 miljonit eurot, mida on aasta varasema sama perioodiga vastavalt 3% ja 12% vähem.

