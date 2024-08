Tagasi 21.08.24, 16:11 Nvidia tõukas börsiindeksi taas uute rekordite lävele S&P 500 (^GSPC) on tagasi kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal, veduriks taas Nvidia.

Tehnoloogiaturu hüppeline tõus on viinud S&P 500 indeksi kõigi aegade kõrgeima taseme lähedale. Foto: Reuters/Scanpix

S&P 500 on tagasi tipus ning alates augusti alguse korrektsioonist on indeksi tõusu panustanud investorite varasem lemmik Nvidia. Nvidia (NVDA) aktsia on seejuures korrektsiooni põhjast peaaegu 30% tõusnud, aidates indeksil tõusta rohkem kui 7%.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun