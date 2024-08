Tagasi 09.08.24, 12:28 Kiibiaktsiatel on lootust järjekordsele tõusule Nvidia aktsia tõusis neljapäeval koos teiste kiibitootjate aktsiatega üle 6%. Taastumine toimus päev pärast seda, kui oli Nvidia koos teiste tuntud nimedega üle 5% langenud.

Nvidia aktsia on alustanud tõusu. Foto: Jaque Silva

Neljapäeva seisuga oli Nvidia alates juunikuisest tipptasemest kaotanud turuväärtuses üle 750 miljardi dollari. Aktsia on odavnenud umbes veerandi jagu seoses murega, et tehisintellektiäri on oma tipptaseme saavutanud. Lisaks tekitab pingeid USA majandus, kirjutas Yahoo Finance.

