Kuigi aktsiad on ajalooliselt tõestanud end pikas plaanis kõige tootlikuma varaklassina, rõhutavad fondijuhid, et turbulentsel korrektsiooniajal võib kaitse peituda just võlakirjades . Võtsin niisiis Tallinna börsi ning enda portfellist paistva kogemuse ja testisin teesi – seda LHV Groupi ja Šiauliu panga aktsiate ja võlakirjade näitel.