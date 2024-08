Tagasi 29.08.24, 18:57 Nokia kaalub väidetavalt oma suurima äri müümist Bloombergi allikate sõnul otsib Nokia oma mobiilsidevõrgu ärile ostjat umbes 10 miljardi euro eest ning esialgu on võimalikku ostuhuvi üles näianud Samsung Electronics.

Tele2 ja Nokia Networks andsid pressiüritusel ülevaate Eestis arendatud ja käivitatud uuest mobiilsidetehnoloogiast. Foto: Raul_Mee

Uudisteagentuuri allikate sõnul on Nokia arutanud võimalikke kokkuleppeid oma nõunikega, vahendab Kauppalehti. Allikate sõnul on tehingu ettevalmistus siiski alles algusjärgus ja pole kindlust, et pooled jõuavad kokkuleppele. Bloombergi allikate sõnul võib äriüksuse väärtus olla umbes 10 miljardit dollarit.

