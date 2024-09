Tagasi 12.09.24, 19:19 Investeerimise ekspert soovitab panustada kulda ja uraani Tallbacken Capital Advisors asutaja Michael Purves vastas Bloombergi küsimusele - kuhu ta paigutaks hetkel vabad 100 000 dollarit? -, et ta ostaks fondiosakuid, mis investeerivad kulla kaevandamisse. Samuti näeb ta tulevikku uraanil.

Kulla hind on järjepanu tõusnud. Foto: Reuters/Scanpix

Tallbacken Capital Advisors on investeerimisfirma, mis pakub institutsionaalsetele varahaldajatele ulatuslikke makrouuringuid. Ettevõtte asutaja ning juht Michael Purves ütles, et on väga soodsalt meelestatud kulla kaevandajate suhtes, mistõttu pakub ta investeerimisideena välja VanEck Gold Miners ETF-i. See börsil kaubeldav fond (ETF) investeerib ettevõtetesse, mis tegelevad kulla kaevandamise ja töötlemisega.

