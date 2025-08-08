Äripäev
  • 08.08.25, 10:30

Tahad luua muutusi? Õpi valem selgeks

Muutuste looja võib olla igaüks ja igal tasandil. Et saavutada oma tegevusega mõju, ei pea tingimata olema tippjuht. Saates "Äripäeva raamatuklubi" paljastataksegi mõju valem.
Fotol Tiina Sakkos
  • Fotol Tiina Sakkos
  • Foto: Tuuli Seinberg
Muutuste looja peab oskama esitada õigeid küsimusi, langetada otsuseid ning siis lihtsalt tegutseda. Ja kõige õigem küsimus on alati "miks". Nii kirjutab Alex Budak raamatus “Muutuste looja käsiraamat. Kuidas juhtida positiivseid muutuseid igal tasandil.”
Muudatuste juht, mentor ja autor Tiina Sakkos räägib saates, miks on oluline muutusi luua ning millised on lõksud, kuhu kinni jäädakse.
“Orav rattas olek ehk täidesaatev olek tähendab piltlikult öeldes seda, et inimesed rühivad rasket ratasteta käru lükata, ja kui neile pakutakse rattaid, vastavad nad, et neil pole aega rataste paigaldamisega tegeleda,” toob Sakkos näite.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates tuleb juttu veel Budaki seitsme miksi meetodist, tegutsemise teatejooksust ja pikast plaanist.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
Muutuste looja käsiraamat” on saadaval Äripäeva e-poes.
Kuula saadet siit:
Tahad luua muutusi? Õpi valem selgeks
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

