Iisrael kihutab Gaza pealinnast välja sajad tuhanded näljahädas palestiinlased

Hoolimata rahvusvahelisest ja siseriiklikust kriitikast ja sõjaväe vastuseisust otsutas Iisraeli valitsus alustada lahinguid okupeeritud Gaza sektori pealinnas.
- Gaza pealinna keskosa ja telklaagrid, pildistatud Jordaania humanitaarabi lennukist neljapäeval
- Foto: AP/Scanpix
Reedel teatas Iisraeli valitsus, et sõjavägi vallutab viimase osa Gaza Cityst, mis ei ole otsese sõjaväelise kontrolli all. Seal asub hinnanguliselt 800 000 näljahäda veerel palestiinlast. Sõjaväeline kontroll on seni tähendanud linnaliste asumite täielikku õhkimist sapööride poolt, nagu on juhtunud Rafah linnas, Khan Younises, Beit Hanounis ja Jabaliyas.
Iisrael ei luba Komisjoni liikmeid Gazasse
Kuu on saamas sellest, mil Iisrael lubas Euroopa Liidu välisasjade juhile Kaja Kallasele, et surve vähendamise eest lubatakse Gazasse rohkem humanitaarabi.
Vaadates kogu seda hävingut, mis Gaza sektorile ja inimestele on osaks saanud, muutub Iisraeli tegevuse õigustamine järjest keerulisemaks, rääkis Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik.
Sel nädalal selgub, mida tähendas USA presidendi Donald Trumpi ultimaatum Venemaale sõja lõpetamiseks. Vastuseks sotsiaalmeedias järskude avaldustega esinevale Venemaa endisele presidendile Dmitri Medvedevile teatas Trump, et suunab kaks tuumaallveelaeva Venemaa lähedale. See meenutab külma sõja aegset retoorikat.
