Tagasi 17.09.24, 23:21 Majanduse pehme maandumise lootuses liikusid USA turud teisipäeval napilt Investorid on üha kindlamad, et maailmamajandus suudab saavutada pehme maandumise, kus inflatsioon taandub ilma majandust kahjustamata. USA suured indeksid teisipäeval palju ei liikunud, sest oodatakse pingsalt homset Fedi otsust intressimäära langetamise kohta.

USA aktsiaindeksid liikusid teisipäeval intressilangetuse ootuses tagasihoidlikult. Foto: Reuters/Scanpix

Nimelt avaldas Bank of America teisipäeval küsitluse, kus 79% vastanutest leidis, et pehme maandumine on maailmamajanduse jaoks järgmise 12 kuu kõige tõenäolisem stsenaarium.

