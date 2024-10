Tagasi 01.10.24, 19:21 Ameeriklased on uute töökohtade otsimise suhtes üha ettevaatlikumad Teisipäeval avaldatud andmed näitasid, et ameeriklaste töölt lahkumise määr oli augustis madalaima alates 2020. aastast, vahendas Yahoo Finance.

Töölt lahkumise määr USAs langes augustis 1,9 protsendini. Foto: Getty Images/Scanpix

USA tööstatistika büroo värsked andmed näitasid, et töölt lahkumise määr, mis näitab töötajate usaldust, langes augustis 1,9 protsendini, mis on madalaim määr alates 2020. aasta juunist. Juulis oli see 2%.

